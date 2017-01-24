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البنك المركزي التركي يرفع معدل الفائدة الاساسي لدعم الليرة

publishing date: 24/01/2017 11:14:00
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البنك المركزي التركي يرفع معدل الفائدة الاساسي لدعم الليرة
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اعلن البنك المركزي التركي رفع معدل الفائدة الاساسي بمقدار 75 نقطة في محاولة لدعم الليرة التي تراجعت العام الماضي، الا ان قراره فشل في نيل ثقة البنوك التي كانت تتطلع الى خطوة اكبر.

 

وأشارت لجنة السياسة النقدية في البنك الى انها قررت رفع فائدة الاقراض لاسبوعين من 8,5 الى 9,25 بالمئة، والزيادة هي الثانية منذ تشرين الثاني العام الماضي. الا ان اللجنة ابقت على معدل فائدة اعادة الشراء لمدة اسبوع ثابتة عند نسبة 8,0%، وفائدة الاقتراض لاسبوعين عند نسبة 7,25%.

    

لكن الاسواق التي كانت تامل في خطوات اخرى تفاجأت من غياب اي خطوة بشان فائدة إعادة الشراء، فخسرت الليرة 1,95 من قيمتها مقابل الدولار عقب الاعلان. 

 
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*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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