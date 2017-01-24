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قتلى في انفجار سيارة وسط بغداد

publishing date: 24/01/2017 07:50:29
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قتلى في انفجار سيارة وسط بغداد
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قتل ثلاثة اشخاص وأصيب بجروح 14 في انفجار سيارة مفخخة مركونة داخل معرض لبيع السيارات في حي النهضة وسط بغداد، حسبما افادت مصادر امنية وطبية.

 وافاد شهود في مكان الحادث ان "الشخص الذي أحضر السيارة كان يتردد على المعرض منذ ثلاثة ايام. وبعدما وثق فيه صاحب المعرض تركها لغرض البيع، وبعد مغادرته انفجرت".

وأفاد مصور وكالة فرانس برس ان  "الانفجار ادى الى احتراق عدد كبير من السيارات بشكل كامل، بعضها حديثة وفارهة"، مشيرا الى انها "انفجرت واحدة تلو الاخرى بسبب الحريق الذي اندلع في المكان".

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