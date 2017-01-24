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40 قتيلا في معارك جنوب غربي اليمن

publishing date: 24/01/2017 08:09:09
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40 قتيلا في معارك جنوب غربي اليمن
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تخوض القوات الحكومية اليمنية معارك جديدة مع المتمردين حول المخا، غداة استعادة هذه المدينة المطلة على البحر الاحمر، بحسب مصادر عسكرية.

وتتركز المعارك التي اوقعت أكثر من 40 قتيلا على المشارف الجنوبية والشرقية لمخا حيث تحاصر القوات الحكومية متمردين يعرقلون مستخدمين قناصة تقدمها باتجاه وسط المدينة، بحسب المصادر ذاتها.

 ويسيطر المتمردون على مناطق واسعة في شمال اليمن ووسطه وغربه وعلى صنعاء.

 وجرى تبادل لاطلاق النار الليلة الماضية بين القوات الحكومية وجيوب مقاومة متمردة في ميناء مخا التي أعلنت القوات الحكومية انها سيطرت عليه الاثنين.

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