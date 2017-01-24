توقيف برازيلية في احد فنادق جونية...وهذا ما اعترفت به

في إطار متابعتها للجريمة المنظمة وامتداد شبكات العصابات الدولية الى لبنان ورصد وتعقب أفرادها ، وبعد تكثيف الاستقصاءات والتحريات ، أوقفت المديرية العامة للأمن العام بناءً لإشارة النيابة العامة المختصة المدعوة (K.S) من الجنسية البرازيلية ، وذلك في مكان تواجدها في احد فنادق جونية بجرم الإتجار بالمخدرات ومحاولة إدخال كيلوغرامين من مادة الكوكايين عبر مطار رفيق الحريري الدولي .

الإعلان

وبنتيجة التحقيق معها، إعترفت بما نسب اليها وبأنها ناشطة في مجال التعاطي والإتجار بالمخدرات لصالح شخص أفريقي متواجد في البرازيل الذي أرسل معها الحقيبة التي تحتوي على المخدرات لصالح اللبناني (ر.ع) .

كما تبين من خلال التحقيق انها تعمل ضمن شبكة دولية للاتجار بالمخدرات وبأنه سبق لها ان شاركت في عمليات تهريب مخدرات من البرازيل الى دول اخرى .

بعد انتهاء التحقيق معها ، أحيلت الى القضاء المختص ، والعمل جارٍ لتوقيف باقي الاشخاص المتورطين .