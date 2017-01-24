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خرجت من المنزل من دون علم والدها...فماذا كان عقابها؟

publishing date: 24/01/2017 09:43:03
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خرجت من المنزل من دون علم والدها...فماذا كان عقابها؟
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يميل الأهل إلى أخذ تدابير جذرية بهدف تربية أولادهم وتلقينهم الدروس عندما يخطئون لكن هذا الوالد استخدم أسلوبًا مختلفًا في معاقبة ابنته.

 
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وبقيت الشابة البالغة من العمر 17 سنة خارج المنزل لمدة يومين ولم تُعلم والدها أين ذهبت.

 

وانتقاماً منها، عرض والدها سيارتها للبيع ونشر الصورة على صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي.

 

ووصف الوالد حالة السيارة من طراز "هوندا" بالجيدة كما ذكر ميزاتها وختم تعليقه كاتبًا "أتمنى ألا يختفي أولادكم خلال عطلة نهاية الأسبوع وأن يطلعونكم عن مكان وجودهم."

 
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