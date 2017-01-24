المشنوق: سنبذل جهدا استثنائيا للتوصل لصيغة انتخابية تعبّر عن تطلعات اللبنانيين

التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير الداخلية نهاد المشنوق ومدير الدفاع المدني العميد ريمون خطار على رأس وفد عناصر من الدفاع المدني.

وبحث المشنوق والرئيس عون عملية الكوستا، وجرى التأكيد على اهمية العمل المشترك بين الاجهزة الامنية. وقال المشنوق: "استخبارات الجيش وقوى الامن التزمت بتوجيهات عون وكانت النتيجة ممتازة".

وعن قانون الانتخاب، أكد المشنوق بعد اللقاء انه سيبذل جهدا استثنائيا في الايام المقبلة للتوصل الى قانون انتخابي يعبر عن تطلعات الشعب اللبناني ويوصل صوته.

وأضاف:"الرئيس حمّلتي مسؤولية الالتزام بالدستور والقوانين".

كما بحث المشنوق وعون ملف الخطف في البقاع، حيث شددا على ان هذا الملف لا يجب أن يغلق.