هذه هي الأسرار التي لا تُطلعكم عليها شركات الطيران

لكلّ مهنة أسرارها التي يُخفيها أرباب العمل والموظفون عن الآخرين ومنها شركات الطيران، فماذا تخبئ عن المسافرين؟

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-لا يتمّ تصليح الأعطال الصغيرة على الفور: تُؤجّل أعمال الصيانة التي لا تُهدّد سلامة الرحلة والركاب إلى أوقاتٍ لاحقة تفاديًا للتأخير في الوصول إلى الوجهة المرتقبة، لأنّ الأمور التي يجب التحقّق منها قبل إقلاع الطائرة متعددة وتستغرق وقتًا طويلاً.

-يوجد مقبض داخل الطائرة لمضيفات الطيران وذلك لاستخدامه في حالات الطوارئ. إذ من الممكن أن يدفع الركاب مضيفي ومضيفات الطيرتن في حالات الهلع إلى خارج الطائرة. هذه المقابض تساعدهم على التشبث والبقاء بأمان داخل الطائرة.

- يتناول قائد الطائرة طعامًا مختلفًا عن الأكل الذي يتناوله مساعده، لكي يحل الآخر مكانه في حال أصيب بأي نوع من التسمم بسبب الطعام.

- يمنع التدخين على متن الطائرة لأسباب إقتصادية وليس لسلامة الطائرة لأنه لا يشكل خطرًا على الركاب. ولكن تتلف معدات تنقية الهواء بشكل أسرع بسب رواسب التدخين داخل الطائرة.

- يُطلب من الركاب إطفاء هواتفهم لأن الأجهزة قد تتسبب بالتشويش على إلإشارت مما يجعل الطيار غير قادر على تلقي المعلومات بوضوح من المرسل، ولا يسبب استخدام الهاتف أي عطل في الطائرة حتى أن الطاقم لا يلتزم دومًا بهذه القاعدة.