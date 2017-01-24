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الغاء مئة رحلة في مطار هيثرو بسبب الضباب

publishing date: 24/01/2017 09:45:00
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الغاء مئة رحلة في مطار هيثرو بسبب الضباب
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الغيت لليوم الثاني على التوالي نحو مئة رحلة جوية في مطار هيثرو اللندني بسبب الضباب، بحسب ما اعلن متحدث باسم المطار.

 واوضح المتحدث في بيان "ان الضباب الجليدي المستمر الذي يغطي جنوب شرق انكلترا قلص مجددا الرؤية في هيثرو اليوم".

 واضاف: "يتعين على بعض المسافرين معرفة الاضطرابات في رحلاتهم اليوم لان مئة من اصل 1300 رحلة تم الغاؤها ".

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