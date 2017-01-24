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هل ستحلّ الشوكولاتة مكان حبوب الفياغرا؟

publishing date: 24/01/2017 09:53:57
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هل ستحلّ الشوكولاتة مكان حبوب الفياغرا؟
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 وجد الباحثون في كلية لندن الإمبراطورية أن هورمونًا موجودًا في الشوكولاتة يدعى هورمون الكيسبيبتين (kisspeptin) يُساعد في تعزيز الرغبة الجنسية لدى الأزواج.

 
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وهورومون الكيسبيبتين هو الهورمون الموجود في الدماغ والذي يُطلق سنّ البلوغ عند المراهقين.

 

وأجريت الدراسة على عددٍ من الشباب الذين تمّ حقنهم بهذا الهورمون. وخلال الخضوع لمسحٍ للدماغ، تمّ رصد نشاط في أجزاء الدماغ المرتبطة بالشهوة الجنسية.

 

وقال العلماء إنّ هذا الهورمون يُساعد في إنجاب الأطفال لأنّ معظم العلاجات لحلّ مشاكل الخصوبة ركّزت على الجزء البيولوجي للمشكلة ولم تهتم بالجزء النفسي والعاطفي للمريض.

 

وأضافت الدراسة أنّ لهورمون الكيسبيبتين التأثيرت الإيجابية نفسها على الحياة الجنسية لدى السيدات، وكذلك يُساعد في معالجة الإكتئاب والمزاج السيء لديهن.

 
 
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