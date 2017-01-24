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طريقة بسيطة للتمتّع بحياةٍ زوجيّة وجنسية سعيدة مع الشريك

publishing date: 24/01/2017 09:57:27
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طريقة بسيطة للتمتّع بحياةٍ زوجيّة وجنسية سعيدة مع الشريك
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أعلنت دراسة أجرتها مجموعة من علماء النفس في الولايات المتحدة الأميركية أنّ تبادل الأحاديث والأخبار الإيجابية قبل النوم يُعزز علاقة الزوجين.
 

 وتساعد مشاركة الآخر بالأخبار السعيدة في تخفيض نسبة التوتّر وبالتالي تجعل العلاقة أكثر حميمية.

 
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وقال العلماء إنّ مشاركة الأخبار السعيدة من جهة والتفاعل معها من جهة أخرى بشكل يومي تولّدان رابطًا قويا بين الشريكين وتجعلان حياتهما الزوجية صحيّة أكثر.

 

ويُمكن مشاركة الزوج بأي خبر إيجابي حصل خلال ساعات اليوم مثل تحقيق هدف معين في مكان العمل أو التفوّق في تمرين في النادي الرياضي.

 
 
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