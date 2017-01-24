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بالفيديو: انتشل هاتفه من حفرة جليدية بعد 13 ساعة... فكانت المفاجأة

publishing date: 24/01/2017 10:06:09
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بالفيديو: انتشل هاتفه من حفرة جليدية بعد 13 ساعة... فكانت المفاجأة
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jمكّن غطاس روسي من انتشال هاتفٍ ذكي من نوع أيفون 7 كان قد سقط في حفرةٍ جليدية في نهر لينا المتجمّد في سيبيريا.

 

وكان صاحب الهاتف وهو من المدينة الأبرد في العالم "ياكوتسك" يصطاد خلال ساعات الليل عندما سقط هاتفه في حفرةٍ جليدية داخل كوخ من الخشب يجلس فيه الصيادون للإحتماء من البرد القارص.

 
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وطلب الصياد من صديقه الغطاس أن يُحاول استرداد هاتفه الذي كان قد سقط على عمق متر ونصف المتر تقريبًا.

 

وتمكّن الغطاس من إيجاد هاتف الأيفون لكن المفاجأة الكبيرة كانت عندما وجده شغالا فقال له "لديك مكالمة فائتة".

 

وبالرغم من أنّ الهاتف بقي في المياه المجلدة لمدة 13 ساعة، انخفضت بطاريته من 35 المئة إلى 19 بالمئة فقط.

 
 
 
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