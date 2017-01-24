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بالفيديو: مقلب مرعب أخاف زبائن المتجر... فتاة خرجت من شاشة التلفزيون!

publishing date: 24/01/2017 10:47:47
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بالفيديو: مقلب مرعب أخاف زبائن المتجر... فتاة خرجت من شاشة التلفزيون!
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خلال الترويج لفيلم الرعب الأميركي"رينغ" الذي سيُطلق في صالات السينما في الثالث من الشهر القادم، قام متجر لبيع الأدوات المنزلية والإلكترونيّة بمقلبٍ بطلته فتاة، أثار رعب زبائن المتجر.

 
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وفي المقلب، تخرج الشابة من شاشة التلفزيون بشعرها الذي يُخبئ وجهها وبردائها الأبيض. يُذكر أنّ هذه الشابة هي شخصيّة مخيفة في فيلم "Rings".

 

شاهدوا المقلب في مقطع الفيديو أدناه:

 
 
 
 
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