بالفيديو: مقلب مرعب أخاف زبائن المتجر... فتاة خرجت من شاشة التلفزيون!

خلال الترويج لفيلم الرعب الأميركي"رينغ" الذي سيُطلق في صالات السينما في الثالث من الشهر القادم، قام متجر لبيع الأدوات المنزلية والإلكترونيّة بمقلبٍ بطلته فتاة، أثار رعب زبائن المتجر.

الإعلان

وفي المقلب، تخرج الشابة من شاشة التلفزيون بشعرها الذي يُخبئ وجهها وبردائها الأبيض. يُذكر أنّ هذه الشابة هي شخصيّة مخيفة في فيلم "Rings".