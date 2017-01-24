الفلسطينيون يطالبون المجتمع الدولي "بمحاسبة" اسرائيل ردا على قرار الاستيطان

نددت القيادة الفلسطينية الثلاثاء بالقرار الاسرائيلي الاخير ببناء 2500 وحدة سكنية في الضفة الغربية المحتلة داعية الى تحرك دولي فوري من اجل "محاسبة" اسرائيل.

وقال امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات لوكالة فرانس برس" نحن ندين هذه القرارات الاسرائيلية الاخيرة ببناء 2500 وحدة سكنية في الضفة الغربية، وقبلها 566 وحدة في القدس الشرقية" المحتلة، مضيفا ان "المجتمع الدولي الان مطالب بمحاسبة اسرائيل بشكل فوري على ما تقوم به".