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عبد اللهيان التقى باسيل والسيد نصرالله

publishing date: 24/01/2017 11:02:39
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 وصف حسين أمير عبد اللهيان المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الايراني للشؤون الدولية المحادثات التي اجراها مع وزير الخارجية جبران باسيل الوزير باسيل بالجادة والبناءة.
عبد اللهيان الذي اوضح ان الشأنين السوري والفلسطيني استحوذا على القسم الاكبر من المحادثات السياسية، اعلن ان ايران ستبادر الى عقد مؤتمر دولي لاحتضان الإنتفاضة الفلسطينية، هادفة من خلاله الى التخلي عن كل النزاعات الهامشية والتركيز على دعم القضية الفلسطينية  ومواجهة الكيان الصهيوني.

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 هذان والتقى الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله عبد اللهيان والوفد المرافق، في حضور السفير الإيراني محمد فتحعلي.

 

 وجرى "عرض المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة"، بحسب بيان للعلاقات الاعلامية في الحزب.

 
 
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