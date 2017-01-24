كيف يؤثر ترتيب الأشخاص في العائلة على حياتهم العاطفية؟

نشرت المعالجة النفسية ليندا بلير كتابًا شرحت فيه أنّ ترتيب الشخص في العائلة هو من بين العوامل الكثيرة التي تُؤثر على تكوين شخصيته وبالتالي على إيجاد الشريك المناسب في المستقبل. فكيف

يتصرف كلّ شخصٍ مع شريكه وفقًا لترتيبه في العائلة؟

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- الإبن البكر: يتمتّع الأولاد الكبار بذكاءٍ حادّ ويتحلّون بالمسؤولية. كذلك، يهتمّون بالآخرين ويحبّون النظام. في العلاقات الغرامية، يكون الشخص البكر مثاليًا ويُحبّ السيطرة على جوانب العلاقة كافة.

بالإضافة إلى ذلك، لا يفضل الإبن البكر المخاطرة ويبذل التضحيات من أجل الشريك.

- الإبن الأوسط: من المعروف أنّ الطفل الأوسط هو مُصلح ومحبّ للسلام كما يطوّر مهارات التفاوض لأنه يعتاد على التحدث مع الكبار والصغار.



في العلاقات الغرامية، لا يعلم الإبن الأوسط ما الذي يريده من الحياة عامة ومن الشريك، لكن في الوقت عينه يكون واقعيًا جدًا وصريحًا مع الآخر.

-الإبن الأصغر: يُحب الطفل الأصغر سنُّا أن يكون محط أنظار واهتمام الآخرين كما يتصرّف دومًا بعفوية مع الجميع. في العلاقات الغرامية، يستطيع الإبن الأصغر قراءة الآخر بسبب علاقاته مع الأكبر

سنًا داخل العائلة. كذلك، يتوقّع أن يتخذ الشريك جميع القرارات ولكنه دومًا ما يكون مرحًا وإيجابيًا.