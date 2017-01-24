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كنعان: نمتلك ما يكفي من الوسائل لمنع التمديد والابقاء على الستين

publishing date: 24/01/2017 11:34:16
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طالب امين سر تكتل التغيير والاصلاح ابراهيم كنعان الحكومة والأجهزة ومختلف الأطراف تأمين الغطاء  لاتخاذ الإجراءات لمنع عمليات الخطف وفرض القانون في شكل حازم.

وامل كنعان بعد اجتماع التكتل الاسبوعي ان تستمر عجلة التشريع وفق مسار صحيح يؤمن إقرار قانون انتخاب كهدف استراتيجي وموازنة وحسابات بالاهمية نفسها، قائلاً:" نمتلك ما يكفي من الوسائل المشروعة والديموقراطية والدستورية لمنع التمديد والابقاء على الستين."

وأضاف:"سنعطي فرصة ونسهم في شكل بناء للوصول الى حل يحترم المناصفة والشراكة الفعلية والميثاقية التي نطالب بها  ، كما لا نريد المس بحقوق احد ونرفض المس بحقوقنا، واليوم نحن موجودون كشريك كامل ونطالب بالحقوق الدستورية للجميع".

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