بالصورة- هذه هي العصابة التي امتهنت سرقة الكنائس والأديرة

حصلت في الآونة الأخيرة سرقات عدة من داخل كنائس وأديرة في مناطق مختلفة من محافظة الشمال، كان آخرها محاولة سرقة دير مار شربل.

ونتيجة التحقيق الذي قامت به مفرزة طرابلس القضائية في وحدة الشرطة القضائية، مع عددٍ من المشتبه فيهم، وهم كل من:



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- ط. ص. (مواليد عام 1985، لبناني)

- ر. ي. (مواليد عام 1991، لبنانية)

اعترفوا بقيامهم بعدّة سرقات، منها سرقة دير مار شربل – بقاعكفرا، دير كفيفان، دير نعمة الله الحرديني، ودير مار نهرا، وذلك بالإشتراك مع آخرين، العمل مستمر لتوقيفهم. - ر. ج. (مواليد عام 1988، لبناني)- ط. ص. (مواليد عام 1985، لبناني)- ر. ي. (مواليد عام 1991، لبنانية)اعترفوا بقيامهم بعدّة سرقات، منها سرقة دير مار شربل – بقاعكفرا، دير كفيفان، دير نعمة الله الحرديني، ودير مار نهرا، وذلك بالإشتراك مع آخرين، العمل مستمر لتوقيفهم.

كما ضُبطت السيّارة التي كانوا يستخدمونها أثناء سرقاتهم، وهي نوع ب. أم. طراز /320/ لون أسود، عائدة للموقوف الثاني، الذي كان يحاول تفكيكها لإبعاد الشبهات.

لـذلك وبناءً على إشارة القضاء المختص، عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورهم، وطلبت ممن وقع ضحية أعمالهم وتعرف إليهم، الحضور الى مركز المفرزة المذكورة الكائن في سراي طرابلس، أو الاتصال على أحد الأرقام التالية: 441527/06 _ 443889/06 _ 423039/06 ، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.