شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الأربعاء 25 كانون الثاني
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
نهاركم سعيد
04:00
نهاركم سعيد
القائمة
أمن وقضاء
منذ 17 ساعة
 مشاركة
 مشاركة

بالصورة- هذه هي العصابة التي امتهنت سرقة الكنائس والأديرة

publishing date: 24/01/2017 11:38:25
episodes
بالصورة- هذه هي العصابة التي امتهنت سرقة الكنائس والأديرة
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
حصلت في الآونة الأخيرة سرقات عدة من داخل كنائس وأديرة في مناطق مختلفة من محافظة الشمال، كان آخرها محاولة سرقة دير مار شربل.
ونتيجة التحقيق الذي قامت به مفرزة طرابلس القضائية في وحدة الشرطة القضائية، مع عددٍ من المشتبه فيهم، وهم كل من:
-  ر. ج. (مواليد عام 1988، لبناني)
الإعلان

-  ط. ص. (مواليد عام 1985، لبناني)
-  ر. ي. (مواليد عام 1991، لبنانية)
اعترفوا بقيامهم بعدّة سرقات، منها سرقة دير مار شربل – بقاعكفرا، دير كفيفان، دير نعمة الله الحرديني، ودير مار نهرا، وذلك بالإشتراك مع آخرين، العمل مستمر لتوقيفهم.
كما ضُبطت السيّارة التي كانوا يستخدمونها أثناء سرقاتهم، وهي نوع ب. أم. طراز /320/ لون أسود، عائدة للموقوف الثاني، الذي كان يحاول تفكيكها لإبعاد الشبهات.  
لـذلك وبناءً على إشارة القضاء المختص، عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورهم، وطلبت ممن وقع ضحية أعمالهم وتعرف إليهم، الحضور الى مركز المفرزة المذكورة الكائن في سراي طرابلس، أو الاتصال على أحد الأرقام التالية: 441527/06 _ 443889/06 _ 423039/06 ، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 
 
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact