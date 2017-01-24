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هذا ما طلبته كتلة المستقبل من الحكومة والمشنوق

publishing date: 24/01/2017 11:48:51
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هذا ما طلبته كتلة المستقبل من الحكومة والمشنوق
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شددت كتلة المستقبل على أهمية استمرار الجهوزية الأمنية والتنسيق الامني لسد أي ثغرة يمكن ان ينفذ اليها من يريد استهداف لبنان والمواطنين اللبنانيين، كما شددت على أهمية الاستمرار في دعم وصيانة الجيش والقوى الأمنية اللبنانية.

 
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وطالبت الكتلة بعد اجتماعها الاسبوعي الحكومة ووزير الداخلية والقوى الأمنية بالضرب بيد من حديد ومن دون أي تردد على العصابات التي تعيش في شبه محميات أمنية وتستمر في ارتكاب الجرائم الإرهابية، مدعية أو مستندة إلى دعم أو حماية من منظمات مسلحة غير شرعية.

 

 

هذا، استذكرت الكتلة الشهيد الرائد وسام عيد في ذكرى اغتياله التاسعة وأكدّت على أنها مستمرة في التمسك بالأهداف التي استشهد الرائد عيد من اجلها ودفع حياته ثمنا لها.

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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