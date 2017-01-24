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منذ 17 ساعة
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الشيخ نعيم حسن يحذر

publishing date: 24/01/2017 11:35:55
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الشيخ نعيم حسن يحذر
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حذر شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نعيم حسن من مغبة إغفال الدور الوجودي والمؤسس للموحدين الدروز.

وطالب كل المعنيين التنبه لخطورة اي خطوة غير ميثاقية في ملف قانون الانتخاب مثمناً التفهم الذي تبديه المرجعيات السياسية، آملاً ان تترجم في تفاهم على قانون الانتخاب.

وأكد أن "المخلصين في لبنان حريصون جميعهم على منع أي انحراف تحت شعارات تدّعي غير ما تضمر تأخذ البلاد بعيدا عن مسار الاستقرار والتفاهم الذي كان لقيادات الطائفة الدور الكبير في إرسائه."

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