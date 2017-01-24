توقيف 16 شخصا في السعودية

اعلنت وزارة الداخلية السعودية توقيف 16 شخصا هم ثلاثة سعوديين و13 باكستانيا على صلة بقضية انتحاريين فجرا نفسيهما خلال عملية للشرطة في مدينة جدة الاسبوع الماضي.

وأشارت الوزارة في بيان نشرته وكالة "واس" ان الانتحاريين هما خالد غازي حسين السرواني العضو في تنظيم داعش والذي شارك في عدة عمليات في المملكة، ونادي مرزوق خلف المضياني عنزي.

واوضحت انه خلال المداهمة السبت الماضي عثرت القوات الامنية على قنابل يدوية ومواد كيميائية تستخدم في صنع الاسلحة ورشاشين ومسدس واسلحة ومواد اخرى.

وأضافت الوزارة ان 16 شخصا اوقفوا "حتى الان" على ذمة هذه القضية.