حرب وزوجته طلبا من النيابة العامة رفع السرية عن حساباتهما

زار النائب بطرس حرب النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود في مكتبه في العدلية، بعد اقتراح القانون الذي تقدم به قبل أيام لرفع السرية المصرفية عن المسؤولين في الشأن العام والاحزاب والمسؤولين في إدارتها.

وقدم حرب لحمود كتابين عنه وعن زوجته مارلين، أبلغاه فيهما عن تنازلهما عن حقهما بسرية حساباتهما المصرفية في لبنان أو الخارج عند أي طلب صادر عن السلطات القضائية.