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بالصور - هذا هو المشتبه به بقتل مجيد الهاشم

publishing date: 24/01/2017 13:34:35
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بالصور - هذا هو المشتبه به بقتل مجيد الهاشم
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أعلنت المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامة البلاغ التالي: إلحاقاً لبلاغنا السابق، المتعلق بمقتل المغدور مجيد جرجس راجي المعروف بمجيد الهاشم، ونتيجةً للتحقيقات واستماع إفادات الشهود، تبين أن المشتبه بارتكابه الجريمة هو: خ. س. (مواليد 1985 ، سوري الجنسية) وقد غادر الأراضي اللبنانية إلى سورية مساء 22/1/2017، ليل ارتكاب الجريمة.

وبناءً على إشارة القضاء المختص، عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، صورة المشتبه فيه، وطلبت ممن لديه أي معلومة عنه، الإتصال بشعبة المعلومات على رقم المقسّم في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي 659000/01 أو 425250/01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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