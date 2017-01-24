بالصور - هذا هو المشتبه به بقتل مجيد الهاشم

مداهمات في عدد من البساتين في الزهراني
التحقيقات مستمرة مع العاصي...
من هم النواب لاذين لن يترشحوا مجددا؟
جعجع اعطت إشارة الانطلاق للتحضيرات العملانية على الأرض
إليكم الصورة
أعلنت المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامة البلاغ التالي: إلحاقاً لبلاغنا السابق، المتعلق بمقتل المغدور مجيد جرجس راجي المعروف بمجيد الهاشم، ونتيجةً للتحقيقات واستماع إفادات الشهود، تبين أن المشتبه بارتكابه الجريمة هو: خ. س. (مواليد 1985 ، سوري الجنسية) وقد غادر الأراضي اللبنانية إلى سورية مساء 22/1/2017، ليل ارتكاب الجريمة.