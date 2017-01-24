مجدلاني: تطبيق اقتراحات قوانين البطاقة الصحية وضمان المتقاعدين يدخلنا عالم العدالة الاجتماعية

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اكد رئيس لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النائب عاطف مجدلاني تشديد كتلة المستقبل على ان قانون استفادة المتقاعدين من الخدمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ذو اهمية خاصة.
وأضاف: "من هنا أتى اقرار هذا القانون ليضع حدا لهذه المأساة عبر تعديل المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي الذي يسمح للمتقاعدين بالاستمرار في نظام المرض والامومة".