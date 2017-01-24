مجدلاني: تطبيق اقتراحات قوانين البطاقة الصحية وضمان المتقاعدين يدخلنا عالم العدالة الاجتماعية

اكد رئيس لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النائب عاطف مجدلاني تشديد كتلة المستقبل على ان قانون استفادة المتقاعدين من الخدمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ذو اهمية خاصة.

وأضاف: "من هنا أتى اقرار هذا القانون ليضع حدا لهذه المأساة عبر تعديل المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي الذي يسمح للمتقاعدين بالاستمرار في نظام المرض والامومة".