بوكيمون غو في كوريا الجنوبية بعد 6 أشهر من انطلاقه في العالم!

أطلق تطبيق بوكيمون غو في كوريا الجنوبية بعد ستة أشهر من انطلاقه في أجزاء أخرى من العالم، وهو تأخير بسبب مخاوف أمنية تتصل بخرائط غوغل.

واكتسب التطبيق شعبية على مستوى العالم وكان وراء تجمع حشود في المتنزهات وغيرها من الأماكن العامة للبحث عن شخصيات اللعبة، لكن في ظل انخفاض درجات الحرارة إلى دون الصفر لم تشهد شوارع سيول صخبا مفاجئا ملحوظا.