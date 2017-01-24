شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الأربعاء 25 كانون الثاني
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
نهاركم سعيد
04:00
نهاركم سعيد
القائمة
منوعات
منذ 15 ساعة
 مشاركة
 مشاركة

بوكيمون غو في كوريا الجنوبية بعد 6 أشهر من انطلاقه في العالم!

publishing date: 24/01/2017 13:45:36
episodes
بوكيمون غو في كوريا الجنوبية بعد 6 أشهر من انطلاقه في العالم!
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

أطلق تطبيق بوكيمون غو في كوريا الجنوبية بعد ستة أشهر من انطلاقه في أجزاء أخرى من العالم، وهو تأخير بسبب مخاوف أمنية تتصل بخرائط غوغل

واكتسب التطبيق شعبية على مستوى العالم وكان وراء تجمع حشود في المتنزهات وغيرها من الأماكن العامة للبحث عن شخصيات اللعبة، لكن في ظل انخفاض درجات الحرارة إلى دون الصفر لم تشهد شوارع سيول صخبا مفاجئا ملحوظا.

الإعلان
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact