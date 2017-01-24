ما نقشت مع المسؤولين

نقشت مع المعنيين، حُلَّت مشكلة النفايات في كوستا برافا وبرج حمود. وجُمِعَت النفايات المجمَّعة في الشوارع.

نقشت مع المعنيين، حُلَّت مشكلة نهر الغدير وطيور النورس، ولم يعد هناك من خطر على سلامة الطيران.

نقشت مع المعنيين، حُلَّت مشكلة التقنين ولم تعد هناك مشاكل في التيار الكهربائي.

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نقشت مع المعنيين، ضُبِطت الحدود الشرقية فلم يعد هناك تهريب سوريين إلى لبنان.

نقشت مع المعنيين، تمَّ إيجاد معالجة للسبعين مليار دولار دينًا.

نقشت مع المعنيين، تم إيجاد حل لمعضلة اختناق السير في بيروت وعلى الاوتوستراد الساحلي.

نقشت مع المعنيين، تمَّ إيجاد معالجة لمليون ونصف مليون نازح سوري.

نقشت مع المعنيين، تم إيجاد حل لسلحفاة الانترنت فتحوَّلت سرعتها إلى سرعة الأرنب.

نقشت مع المعنيين في كل ما سبق ذكره، ولم يتبقَّ للمعالجة سوى بعض البرامج.

فجأة يخرج رئيس لجنة الإعلام النيابية ليقول : بعض البرامج التلفزيونية يحاول ان يفسد الجيل الناشئ وجيل المراهقين والعائلات.

وفجأة يخرج وزير الإعلام ليقول: "هناك برامج تخالف الآداب العامة وتخدش المشاعر وتثير الغضب.

يا سادة، هناك اختراع اسمه "ريموت كونرول" وبراءة اختراعه واستخدامه تنازل عنها مخترعها للمشاهدين فلماذا لا يستخدمونها وتستخدمونها؟

يا سادة، هل سمعتم بالـ"يوتيوب" و"النتفليكس" التي تتيح للجيل الناشئ وجيل المراهقين مشاهدة ما يريدون ساعة يريدون؟

هل بلغكم أن الدش يوفِّر أكثر من الف محطة فيها ألف برنامج يشبه ما تعترضون عليه.

ثمَّ، ما الذي يخدش المشاعر أكثر، أن تختار الفتاة ما تريد أو ان يسمع الجيل الناشئ بالخطف على الفدية وتفجير الأحزمة الناسفة والعمولات الباهظة في المناقصات؟

وقيل أيضًا إن نائبًا خجل من مشاهدة برنامج معين وابنته تجلس إلى قربه،

لماذا لا يخجل إذا سألته ابنته عن التمديد لنفسه مرتين؟

لماذا لا يخجل، وهو النائب المشرِّع، فيما قانون المطبوعات عمره نصف قرن ولم يكلِّف نفسه عناء تحديثه؟

لماذا لا يخجل، وهو النائب المشرِّع، فيما قانون المرئي والمسموع عمره ربع قرن ولم يكلِّف نفسه عناء تحديثه؟

قبل أن تستفيقوا على برنامج وتهتفوا : "اصلبوه"، واكبوا الثورة التكنولوجية في العالم، وتابعوا أين أصبح الإعلام الحديث، وبعدها إغضبوا واستنفروا.

هذه المرة "ما نقشت معكن"... إستعملوا الريموت كونترول فعنده الحل.