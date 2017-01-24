مجموعة جورج حبيقة لربيع وصيف2017

تألقت عارضات المصمم اللبناني العالمي جورج حبيقة بمجموعته من الأزياء الراقية لربيع وصيف2017 التي قدّمها ضمن فعاليات أسبوع باريس لأزياء الكوتور.

وتميزت المجموعة بالحرفية العالية وبالتنفيذ الدقيق لتصاميم مستوحاة من أساطير الحضارات الآسيوية وتزيّنت بالزخرفات وبألوان الطاقة محتفلة بجمال الطبيعة لتبرز جمال المرأة من خلال المزج بين النعومة والقوة.

واستعان المصمم جورج حبيقة في مجموعته الربيعية بأسطورة التنين الصيني حامي كنوز الأرض ليترجمها بكل أناقة إلى تطريزات يدوية تمّ تنفيذها بخيوط من ألوان الذهب والشفق.

واتخذت هذه التطريزات شكل باقات من اللؤلؤ وكريستال زيّنت الفساتين والتنانير.