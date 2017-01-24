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بالصورة - براد هواتف خلوية الى سجن رومية

publishing date: 24/01/2017 14:21:49
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بالصورة - براد هواتف خلوية الى سجن رومية
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أعلنت  المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة أنه "بتاريخ اليوم أحضر المدعوان: أ. أ. (مواليد عام 1993، لبناني) و _ ح. ش. (مواليد عام 1988، لبناني)، برادا لتسليمه إلى السجين: ن. ل. (مواليد عام 1996، لبناني) داخل سجن الموقوفين في المبنى "ب".

ومن خلال التفتيش الدقيق للبراد من قبل عناصر سرية السجون في روميه، عثر، على مضبوطات مخبأة في داخله بطريقة لا تثير الشبهة، وهي التالية:

- تسعة هواتف خلوية.

- غلافات عدد خمسة.

- واقي الشاشة عدد /20/

- منظف للشاشة عدد /38/

- شاحن كهربائي عدد /14/

- وصلة شاحن عدد /16/

- سماعات عدد /11/

- وصلة "USB" عدد /8/

- خطوط عدد /6/

- حافظ ذاكرة "MEMORY- CARD" عدد /9/

- شريحة لحفظ المعلومات "USB" عدد /14/

- مقص.

والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص".

 
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*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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