بالصور – الثلوج تحتجز مواطنين في جرود صنين

عملت عناصر من الدفاع المدني - مركز زحلة بالتعاون مع zahle sport club منذ الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم وحتى الساعة على انقاذ مواطنين احتجزتهم الثلوج داخل سياراتهم في جرود صنين.

وفي التفاصيل سارعت العناصر لنجدة اربع مواطنين كانوا قد احتجزوا داخل سيارة رباعية الدفع واثنين آخرين داخل سيارة أخرى على الطريق الذي يربط بين الزعرور وصنين. كما سارعت لانقاذ ثلاثة مواطنين احتجزوا داخل سيارتهم على طريق (صنين - زحلة).وبعد عمل شاق في ظل انخفاض شديد في درجات الحرارة وبلوغ سماكة الثلج ما يفوق المتر من الارتفاع تمكنت العناصر من سحب السيارات ونقل المواطنين الى مدينة زحلة ليتابعوا طريقهم بسلام.