استراليا المفتوحة: فافرينكا وفيدرر في نصف النهائي

يتواجه السويسريان ستانيسلاس فافرينكا المصنف رابعا وروجيه فيدرر المصنف 17 في نصف نهائي بطولة استراليا المفتوحة في كرة المضرب بعد فوزهما الثلاثاء في ربع النهائي.

وتغلب فافرينكا على الفرنسي جو ويلفريد تسونغا الثاني عشر 7-6 (7-2) و6-4 و6-3، ليحجز أولى بطاقات الدور نصف النهائي لأولى البطولات الاربع الكبرى المقامة في مدينة ملبورن. ويلاقي فافرينكا بطل استراليا 2014 في نصف النهائي مواطنه فيدرر الفائز على الالماني ميشا زفيريف 6-1 و7-5 و6-2.

واقيمت المباراة بين فافرينكا وتسونغا قبل مباراة فيدرر وزفيريف. وفي المؤتمر الصحافي بعد اللقاء، تطرق فافرينكا الى احتمال لقائه مواطنه الذي يحمل الرقم القياسي في عدد القاب البطولات الكبرى ١٧ فقال ممازحا "اذا تواجهت مع فيدرر فمن الصعب علي كسب عطف الجمهور لكنني آمل في ان يصفق البعض منهم لي".

واحتاج فيدرر الى 92 دقيقة فقط للتغلب على زفيريف المصنف 50 عالميا والذي خاض اول ربع نهائي لبطولة كبرى بعدما حقق مفاجأة كبرى في ثمن النهائي باقصاء المصنف اول البريطاني اندي موراي.

وحسم فيدرر المجموعة الاولى في 19 دقيقة فقط.

وقال السويسري البالغ من العمر 35 عاما بعد تأهله "انا سعيد. خضت افضل مباراة لي في هذه البطولة. لم اشعر بانني سأكون جيدا لهذه الدرجة. اما الان فاجد نفسي في نصف النهائي لمواجهة ستان. انه امر رائع بالنسبة الينا... اتطلع لهذه المواجهة".

وسيتواجه فيدرر وفافرينكا للمرة الثانية والعشرين، ويتفوق الاول بوضوح بعد ان فاز في 18 منها.