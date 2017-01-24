ما حقيقة اطلاق نار على دورية للجيش الاسرائيلي؟

أعلنت وسائل اعلام اسرائيلية عن اطلاق نار على دورية للجيش الاسرائيلي بالقرب من المطلة عند الحدود اللبنانية من دون وقوع اصابات.

ولكن أكدت معلومات للـLBCI أن لا وجود لأي إطلاق نار على الحدود .

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وبدوره اكد الاعلام الحربي التابع لحزب الله ان "لا وجود لأي إطلاق نار على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة كما تحدث اعلام العدو والأوضاع طبيعية في تلك المنطقة".