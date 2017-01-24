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هذا ما قاله وزير الداخلية عن عملية الـ "كوستا "

publishing date: 24/01/2017 16:16:02
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هذا ما قاله وزير الداخلية عن عملية الـ &quot;كوستا &quot;
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اعتبر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ان "هناك ظلما كبيرا في القراءة الامنية من قبل البعض حول عملية منع تفجير الانتحاري داخل مقهى "الكوستا" تجاه الاجهزة الامنية التي قامت بانجاز كبير ونظيف اثبتت فيها عن احتراف عال وحسن تقدير"، مشيرا الى ان التساؤلات مسموحة لكن الاساءة غير مقبولة.

 
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واكد المشنوق انه "يتصرف حيال موضوع الانتخابات النيابية بصفته وزير داخلية كل لبنان، ولا دخل لتيار المستقبل بما يقوم به على صعيد الالتزام القانوني باجرائها حسب القانون النافذ".

 

وتحدث المشنوق في مقابلة مباشرة مع قناة "الحدث - العربية" ومما قاله حول موضوع القاء القبض على الانتحاري في شارع الحمراء ان "هناك تكتما جديا في التحقيقات حول العملية المشتركة التي قامت بها شعبة المعلومات ومخابرات الجيش ووضعها في اطار ما وصفه بعمليات "الذئاب المنفردة".

 

واشار الى ان "ما قام به المشرفون على العملية الامنية ناتج عن تقدير امني، داعيا الى عدم الاهتمام بالشكل بل بالنتيجة وعدم اخذ احد مكان الامنيين الذين يخاطرون بحياتهم، فتساؤلات البعض مسموحة لكن الاساءة غير مقبولة".

 

واكد ان "مقهى الكوستا كانت وجهة الانتحاري"، معتبراً ان "لبنان معرض مثل غيره من العواصم العالمية التي تضج بالحياة لكن الفرق الجدي هو قدرة الاجهزة الامنية على القيام بالعمليات الاستباقية".

وعن الانتخابات النيابية المقبلة اشار المشنوق الى ان "المفاوضات مستمرة للتوصل لقانون جديد، ولكن ليس هناك من توجه واضح".

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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