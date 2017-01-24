مئات من رجال الشرطة دربتهم تركيا يبدأون العمل في شمال سوريا

بدأت قوة شرطة سورية جديدة دربتها وجهزتها تركيا العمل في بلدة حدودية تسيطر عليها المعارضة اليوم الثلاثاء في إشارة على تغلغل التأثير التركي في شمال سوريا حيث ساعدت في طرد متشددي الدولة الإسلامية في الشهور الماضية.

ويطلق على هذه القوة اسم "الشرطة الحرة" في إشارة للجيش السوري الحري المكون من تحالف من جماعات المعارضة المعتدلة التي تدعمها تركيا في حملتها ضد تنظيم الدولة الإسلامية على طول الحدود التركية والكثير من 450 فردا تم تدريبهم من مقاتلي المعارضة السابقين.

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وتتكون قوة الأمن الجديدة المسلحة من شرطة نظامية وقوات خاصة وتضع قبعات مميزة لونها أزرق فاتح.

وهذه القوة مكونة من سوريين تلقوا تدريبات على مدار خمسة أسابيع في تركيا.