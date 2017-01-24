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بريطانيا تؤكد رصد إصابة بأنفلونزا الطيور

publishing date: 24/01/2017 17:20:07
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بريطانيا تؤكد رصد إصابة بأنفلونزا الطيور
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أعلنت وزارة الزراعة البريطانية اليوم الثلاثاء انه تم اكتشاف السلالة (إتش5إن8) من فيروس أنفلونزا الطيور في مزرعة لطيور التدرج في بريستون في لانكشير.

 
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 وقال بيان لإدارة البيئة والأغذية والشؤون الريفية إن بعض الطيور نفقت بالفعل وسيتم إعدام الباقي.

 

 وأضاف أنه تم فرض منطقة حماية قطرها ثلاثة كيلومترات ومنطقة مراقبة قطرها عشرة كيلومترات حول المزرعة للحد من خطر انتشار المرض.
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