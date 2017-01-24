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الزهار يشير الى تحسن في العلاقة بين حماس ومصر

publishing date: 24/01/2017 17:27:22
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الزهار يشير الى تحسن في العلاقة بين حماس ومصر
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أعلن عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار الثلاثاء أن هناك تحسناً في العلاقة بين الحركة التي تسيطر على قطاع غزة والقاهرة، مؤكدا التوصل الى اتفاق حول "ضبط الحدود" بين القطاع ومصر.

 
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وأشار في تصريحات نشرت على موقع "الراي" التابع لحكومة حماس الى أن "هناك لقاءات تجمع قيادات بالحركة متواجدة حاليا في مصر متمثلة بـاسماعيل هنية  وموسى أبو مرزوق وروحي مشتهى"، مع الادارة المصرية.

 

 وقال الزهار ان "اللقاءات تجري لبحث العديد من الملفات المتعلقة بقطاع غزة والعلاقة بين الطرفين".

 

 واللقاءت هي الاولى منذ اذار الماضي عندما كانت هناك محاولة لتحسين العلاقات بين الجانبين لم يعلن اثرها التوصل الى اي اتفاق.
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