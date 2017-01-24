إسرائيل تنصح رعاياها في سيناء بالمغادرة... وتحذر من تهديد بهجوم وشيك

نصحت إسرائيل رعاياها في شبه جزيرة سيناء المصرية التي تشهد هجمات يشنها متشددون بمغادرة المنطقة محذرة من تهديد بهجوم وشيك.

وكثيرا ما يجري تحذير السياح الإسرائيليين من مخاطر في سيناء المتاخمة لإسرائيل لكن التحذير من "المستوى الأول" الذي أصدرته إدارة مكافحة الإرهاب هو أشد تحذير لها.

الإعلان

ووصفت الإدارة التهديد بأنه "مرتفع للغاية وملموس".

وتسارعت وتيرة هجمات يشنها متشددون إسلاميون في سيناء منذ أن أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين أقدم حركة إسلامية في مصر في منتصف 2013 في أعقاب احتجاجات حاشدة على حكمه.