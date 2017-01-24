شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الأربعاء 25 كانون الثاني
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
نهاركم سعيد
04:00
نهاركم سعيد
القائمة
أخبار دولية
منذ 10 ساعات
 مشاركة
 مشاركة

إسرائيل تنصح رعاياها في سيناء بالمغادرة... وتحذر من تهديد بهجوم وشيك

publishing date: 24/01/2017 18:27:00
episodes
إسرائيل تنصح رعاياها في سيناء بالمغادرة... وتحذر من تهديد بهجوم وشيك
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

نصحت إسرائيل رعاياها في شبه جزيرة سيناء المصرية التي تشهد هجمات يشنها متشددون بمغادرة المنطقة محذرة من تهديد بهجوم وشيك.

 

 وكثيرا ما يجري تحذير السياح الإسرائيليين من مخاطر في سيناء المتاخمة لإسرائيل لكن التحذير من "المستوى الأول" الذي أصدرته إدارة مكافحة الإرهاب هو أشد تحذير لها.

 
الإعلان

 ووصفت الإدارة التهديد بأنه "مرتفع للغاية وملموس".

 

 وتسارعت وتيرة هجمات يشنها متشددون إسلاميون في سيناء منذ أن أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين أقدم حركة إسلامية في مصر في منتصف 2013 في أعقاب احتجاجات حاشدة على حكمه.
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact