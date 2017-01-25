ترامب سيسعى الى اجراء تحقيق في التزوير المزعوم للانتخابات

اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاربعاء انه سيطلب اجراء "تحقيق موسع" في مزاعم حول حصول تزوير خلال الانتخابات الرئاسية.

واوضح ترامب صباح الاربعاء على تويتر "سأطلب تحقيقا كبيرا حول التزوير الانتخابي، خصوصا بشأن الناخبين المسجلين للتصويت في ولايتين والناخبين غير الشرعيين وحتى اولئك المسجلين على لوائح انتخابية وهم متوفون. واضاف "في ضوء النتائج، سنقوم بتعزيز اجراءات التصويت".

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وبعد ساعات من إبلاع الميلياردير لرئيسي الكونغرس أن نحو خمسة ملايين شخص قد يكونوا صوتوا بشكل غير قانوني في انتخابات تشرين الثاني، أكد المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر وجهات نظر الرئيس.

وقال سبايسر "بحسب تصريحاته، ما بين ثلاثة وخمسة ملايين شخص قد يكونوا صوتوا بصورة غير شرعية، وهو رقم يستند إلى دراسات اطلعنا عليها".

ولا يوجد أي دليل علني عن عمليات تزوير محتملة في الانتخابات التي جرت في الثامن من تشرين الثاني، وفي حال كانت تلك التأكيدات صحيحة، فستشكل أكبر فضيحة سياسية في تاريخ البلاد.

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