أسرار الصحف 25 - 1- 2017

النهار

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ملاحقة ريفي ...طلبت جهة سياسيّة إجراء مقارنة بين التصريحين اللذين قدّمهما الوزير السابق أشرف ريفي عن أمواله اليوم وقبل سنوات.إحراج كويتي ...في مناسبة زيارة نجلها الموفد الكويتي، ذكّر أحد المسؤولين بما قالته له الدكتورة سعاد الصباح قبل عامين في الكويت "اشتقت إلى بيروت لكن كون ابني وزيراً، تحرجني مخالفة الإرادة الخليجيّة بتجنّب زيارة لبنان".الآلـهةلماذا؟قال وزير سابق إن وسائل الإعلام لم تنشر تفاصيل إحدى جلسات المحكمة الخاصة بلبنان التي أوردت أخيراً اسم السيد حسن نصرالله.مواجهة مستمرة ...صدر بيان يتضامن مع محافظ بيروت في مواجهة النائب وليد جنبلاط في إشارة الى استمرار الخلاف بين الطرفين.يقالإن روسيا تعتزم التدخل عسكرياً في ليبيا مثلما فعلت في سوريا بالاتفاق مع المشير حفتر وذلك بعد إطلاق سراح روسيين ما زالا في قبضة الفصائل الليبية المقاتلة.يتردّد في أوساط سياسية عن فتور في العلاقة بين مرجعين وحصر اللقاءات بينهما في الإطار الرسمي جداً.أبلغ قطب نيابي أحد المسؤولين بأنه قد يضطر في لحظة معيّنة إلى إعلان مقاطعته الإنتخابات النيابية المقبلة، فمازحه الأخير قائلاً: "هذه مزحة ثقيلة مثلك".لوحظ أن وفداً نيابياً يجول على الكتل لطرح ملف حسّاس يدعو إلى التهدئة فيما رئيس الكتلة يُصعِّد تجاه هذا الملف.لم يستبعد نائب بارز أن يكون إعلان النائب القواتي أنطوان زهرا أنه قرّر وحزبه ألا يرشح نفسه للانتخابات النيابية المقبلة، متفقاً عليه مع قيادة التيار الوطني الحر، وبالتالي أن يكون للطرفين مرشح واحد عن البترون هو الوزير جبران باسيل، على أن يتمّ التعويض لزهرا بتعيينه وزيراً في الحكومة التي ستشكل بعد الانتخابات، لأنّ العرف القواتي والعوني يقضي بعدم الجمع بين النيابة والوزارة…