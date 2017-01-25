جنبلاط متخوّف من أجواء التخدير...

مداهمات في عدد من البساتين في الزهراني
التحقيقات مستمرة مع العاصي...
من هم النواب لاذين لن يترشحوا مجددا؟
جعجع اعطت إشارة الانطلاق للتحضيرات العملانية على الأرض
إليكم الصورة
وبالمناسبة لا يمكن ان تكون العملية ناجحة اذا استبعد احد الجراحين ،واستغرب رياحة الوفد اللقاء الديمقراطي pic.twitter.com/JsxxQboU4H
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) January 25, 2017
وبالمناسبة لا يمكن ان تكون العملية ناجحة اذا استبعد احد الجراحين ،واستغرب رياحة الوفد اللقاء الديمقراطي pic.twitter.com/JsxxQboU4H
لذا نصر على التشاور والحوارالايجابي بعيدا عن اجواء التخدير السائدة في غرفة العمليات pic.twitter.com/U9ATgGthkz
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) January 25, 2017
لذا نصر على التشاور والحوارالايجابي بعيدا عن اجواء التخدير السائدة في غرفة العمليات pic.twitter.com/U9ATgGthkz