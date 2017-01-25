جنبلاط متخوّف من أجواء التخدير...

في سلسلة تغريدات، كتب رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط "بالمناسبة لا يمكن أن تكون العملية ناجحة اذا أستبعد أحد الجراحين، وأستغرب رياحة وفد اللقاء الديمقراطي".

وبالمناسبة لا يمكن ان تكون العملية ناجحة اذا استبعد احد الجراحين ،واستغرب رياحة الوفد اللقاء الديمقراطي pic.twitter.com/JsxxQboU4H — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) January 25, 2017

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وفي تغريدة أخرى، قال جنبلاط "لذا نصر على التشاور والحوار الإيجابي بعيدا عن أجواء التخدير السائدة في غرفة العمليات".