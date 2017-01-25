شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الأربعاء 25 كانون الثاني
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
نهاركم سعيد
04:00
نهاركم سعيد
القائمة
أخبار محلية
منذ ساعتين
 مشاركة
 مشاركة

جنبلاط متخوّف من أجواء التخدير...

publishing date: 25/01/2017 02:27:53
episodes
جنبلاط متخوّف من أجواء التخدير...
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
في سلسلة تغريدات، كتب رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط "بالمناسبة لا يمكن أن تكون العملية ناجحة اذا أستبعد أحد الجراحين، وأستغرب رياحة وفد اللقاء الديمقراطي".
 
 
الإعلان

وفي تغريدة أخرى، قال جنبلاط "لذا نصر على التشاور والحوار الإيجابي بعيدا عن أجواء التخدير السائدة في غرفة العمليات".
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
اخترنا لكم
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact