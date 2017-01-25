ترامب... حين تتحول الوعود إلى قرارات في ساعات

دشن الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترامب، عهده في البيت الأبيض باتخاذه 4 قرارات متلاحقة، كانت بمثابة وعود انتخابية قطعها خلال حملته للرئاسة، إلا أنها باتت تمثل الآن قرارات تنفيذية متسارعة يسعى ترامب من خلالها إلى إثبات جديته في "تنفيذ وعوده".

الإعلان

ووقع ترامب فور دخوله إلى البيت الأبيض، الجمعة، على أول مرسوم تنفيذي وكان ضد قانون التأمين الصحي المعروف باسم "أوباماكير"، الذي كان وعد خلال حملته الانتخابية بإلغائه.

وأوضح الأمين العام للبيت الأبيض، راينس بريبوس، أن الأمر يتعلق بمرسوم يهدف إلى "التقليل من الثقل" المالي لهذا القانون، قبل إلغائه.

وفي ثاني قراراته، وقع ترامب أمرا تنفيذيا تنسحب الولايات المتحدة بموجبه رسميا من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ "TPP"، التي تجمع 12 دولة.

وتعتبر اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ "TPP" أكبر اتفاق تجاري عالمي في الـ 20 عاما الماضية وتضم كل من أستراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا والبيرو وسنغافورة والولايات المتحدة وفيتنام.

وفي سلسلة قرارات ترامب "السريعة"، ينتظر أن يوقع الرئيس الأميركي، اليوم، على أوامر تنفيذية عدة بينها وضع قيود على دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة وبعض حاملي التأشيرات من العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.

وفي مسعاه لبناء الجدار مع المكسيك، قال ترامب في تغريدة كتبها في وقت متأخر أمس الثلاثاء: "من المقرر أن يكون اليوم (الاربعاء) يوما عظيما للأمن القومي. سنبني الجدار ضمن أشياء عديدة أخرى".