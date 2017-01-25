عون: لا تهددوني بالفراغ

أقر مجلس الوزراء في جلسة عقدت اليوم في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور الرئيس سعد الحريري اعتمادات تجهيزات المطار، على ان تبحث اللجنة الوزارية التب شكلت بما اذا كانت هذه التجهيزات تحتاج تحديث.

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وتم ارجاء تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات، حيث أكد عون ألا احد يهددنا لا بالفراغ ولا بالتمديد، لافتا الى ان خطاب القسم واضح بضرورة الوصول الى قانون للانتخاب. وأشارت وزيرة دولة الشؤون التنمية الادارية عناية عز الدين الى ان عون رفض تعيين هيئة الاشراف على الانتخابات الآن وأكد ان الاولوية هي لقانون انتخاب جديد.

وعرض الرئيس عون لنتائج زيارته الى السعودية وقطر، واعتبر أن العلاقات مع هاتين الدولتين عادت الى سابق عهدها، وتحدث عن زيارة ممثل أمير الكويت التي تندرج في اطار تفعيل العلاقات بين البلدين، واشار الى ان وفوداً عدة زارت لبنان للتعبير عن تضامنها وأبدت استعدادها للمساعدة في ملف النازحين وتقديم مساعدات اقتصادية.

وتحدث عون عن احباط العملية الإرهابية التي كادت ان تقع في مطعم الكوستا وجدد التنويه بدور الاجهزة.

ثم عرض عون الوضع الامني في البقاع، ولا سيما تجدد عمليات الخطف للمواطنين في عدد من المناطق وشدد على الاجهزة الامنية وجوب تنفيذ الاجراءات الكاملة التي تمنع تكرار مثل هذه الحوادث وتضبط الوضع نهائياً وطلب من الوزراء المعنيين إصدار تعليمات في هذا الخصوص الى الاجهزة الامنية للتنسيق الشامل والكامل فيما بينها لمنع اي إساءة الى الاستقرا والامن في المنطقة.

اما الرئيس سعد الحريري فأثنى على عمل القوى الامنية والتنسيق الكامل فيما بينها، وقال: "أن حكومتنا وهي حكومة استعادة الثقة لن تتساهل في كل ما يؤثر على الاستقرار في البلاد"، مؤكداً ضرورة التفاف جميع اللبنانيين حول دولتهم ودعم اجهزتهم الامنية كما طالب بضرورة تشديد الأحكام القضائية في حق مرتكبي جرائم الخطف.

وحصل نقاش حول التطورات الأمنية والإجراءات، وعلم أنه تمّ التأكيد على ضرورة تطبيق الخطة الامنية المقرة سابقاً للبقاع.

وأعلن وزير الاعلام ملحم رياشي ان مجلس الوزراء اكد ضرورة احترام الآداب العامة وعلى الا تتعارض الحريات الاعلامية مع الآداب العامة ، ، قائلا:" عرضنا للبرامج التي تتضمن إيحاءات جنسية غير مقبولة".

وأوضح رياشي انه لم يتم تسمية محطة معينة ولا برنامجاً معيناً وكان الكلام بالمبدأ. وأضاف:" لن أوقف برنامجاً بل سأتخذ خطوات تصاعدية بأن أوجِّه تنبيهاً في البداية. ولست انا من يوقف برنامجاً والمجلس الوطني للاعلام هو من يضع تقريره". ودعا رياشي المؤسسات الاعلامية الى اجتماع يعقد ظهر غد. ولفت الى ان بنود تجديد التراخيص تمّ بتّها باستثناء إذاعتين بسبب موجاتها التي تؤثر على حركة الملاحة في المطار.

وكان قد اجتمع عون والحريري قبيل الجلسة، للتشاور.