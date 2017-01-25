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25 كانون الثاني 2017
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الصورة الأولى لحبيب نجوى كرم.. هل تزوّجت سرّاً؟

publishing date: 25/01/2017 07:10:01
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الصورة الأولى لحبيب نجوى كرم.. هل تزوّجت سرّاً؟
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تحت عنوان "هل تزوّجت نجوى كرم سرّاً"، تفاجأ محبّو الفنانة نجوى كرم بمقالٍ نشره موقع "نواعم" متحدثاً عن "قصة حب تجمع بين شمس الأغنية نجوى كرم وحبيبها فيليب زيادة".
وأشار المقال أن "فيليب زيادة يصغر نجوى كرم بحوالى عشر سنوات"، واضاف "على ذمة الراوي، يُقال إن نجوى هي صديقة لزوجة فيليب السابقة".
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وتابع موقع نواعم "يُقال إنه بعد العلاقة التي جمعته مع نجوى تقدّم فيليب بطلب الطلاق من زوجته.. وهناك أقاويل تُشير الى أنهما تزوجا سراً وأخرى تُفيد بأنهما سعيدان جداً بحبهما ولا يرغبان في الزواج". وأرفق موقع "نواعم" المقال بصورةٍ هي الأولى لحبيب نجوى كرم المزعوم.
 
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