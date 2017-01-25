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25 كانون الثاني 2017
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بعد انتشار فيديو له على مواقع التواصل...القي القبض عليه

publishing date: 25/01/2017 08:13:02
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بعد انتشار فيديو له على مواقع التواصل...القي القبض عليه
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 تمكنت فصيلة برج البراجنة في وحدة الدرك الاقليمي، من معرفة هوية السارق الذي انتشر فيديو له على بعض مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بسرقة محل تجاري في الشويفات .

وتم توقيف السارق بعد مداهمة منزله في محلة حارة حريك وهو اللبناني م. ج. ( مواليد عام 1978).

وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه، وأنه قام بعمليات احتيالية أخرى في مناطق مختلفة من جبل لبنان.

لذلك، تعمم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي صورته بناءً على إشارة القضاء المختص، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا عليه الحضور الى مركز فصيلة برج البراجنة.

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