لا وزراء بالوكالة

هل تعرف انه في العادة عندما يغيب وزير يحلّ مكانه تلقائيا وزير آخر؟ هل تعرف ان كل وزير اصيل له وزير بديل ؟ وهل تعرف ان مرسوماً يصدر عادة بعد ايّام قليلة من تشكيل الحكومة هو مرسوم تسمية الوزير البديل عن كل وزير اصيل؟ ولذلك اضطر وزير الاعلام ملحم رياشي لمغادرة جلسة مجلس الوزراء ولَم يكن له وزير اعلام بالوكالة يحل مكانه في تلاوة البيان الرسمي لمجلس الوزراء، ولذلك دار التشاور عمن يمكنه القيام بهذه المهمة.

ربما لأن عدد الوزراء ثلاثين يبدو من الصعب إيجاد هذا العدد من البدائل.