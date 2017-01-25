هذا ما قاله عون عن قانون الانتخاب خلال جلسة مجلس الوزراء...

علم ان وزير الداخلية طلب البحث في هيئة الاشراف على الانتخابات من اجل طرح الأسماء المقترحة للتعيين .

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فردّ رئيس الجمهورية ميشال عون قائلا:"انا حكيت معك امس ولكنني لست موافقاً على طرح موضوع هيئة الاشراف على الانتخابات لأن من واجباتنا وضع قانون انتخاب قبل البحث في هذه الهيئة.وأضاف:"واذا خيرت ما بين التمديد للمجلس او الفراغ موقفي واضح في هذا الموضوع وسأختار الفراغ . انا أقسمت على الدستور وأدبت اليمين واتفق كل الفرقاء السياسيين على إعداد قانون انتخاب اذا بعد ثماني سنوات لم نتوصل الى وضع قانون انتخاب فأين فعاليتنا وصدقيتنا" وارجئ البحث بالموضوع.وعلم ان الرئيس عون تحدث في البداية عن الإنفاقات الدولية فلفت نظر الوزراء الى ان التفاوض قي شأن الاتفاقات الدولية هي من صلاحية رئيس الجمهورية حصرا ولا يمكن بالتالي أن يتولى الوزراء هذه المهمة الا بتفويض من رئيس الجمهورية على ان يبقى إبرام الاتفاقات من مسؤولية رئيسي الجمهورية والحكومة والتصديق من مسؤولية مجلس والنواب.وبالنسبة للإذاعات والمؤسسات التي لم تعط ترخيصا فكان لكل واحدة سبب مختلف ومنها عدم وجود موجات لديها او لانها تؤثر على الملاحة الجوية، والأربعة هي من الفئة الثانية وهي: الترخيص لإذاعة صوت النجوم إذاعة صوت السما ستار اف ام إذاعة باور ميديا غروب فئة ثانية.