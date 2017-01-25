بالفيديو: هذا ما فعلته ميلانيا ترامب حين أدار زوجها وجهه خلال حفل تنصيبه!

سرقت زوجة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ميلانيا إنتباه الملايين حول العالم يوم تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة الأميركية بسبب أمور عدة مثل لباسها وتصرفاتها والمواقف التي تعرّضت لها خلال هذا

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الحدث المهم.

ومن بين اللحظات التي تداولها ملايين روّاد مواقع التواصل الإجتماعي لحظة محرجة بين ميلانيا وزوجها خلال إلقائه كلمة القسم.

وكانت ميلانيا مبتسمة عندما كانت تثبت ربطة عنق ابنها بارون عندما كان ينظر إليها زوجها ولكن سرعان ما تحوّلت ضحكتها إلى نظرة عابسة عندما استدار ترامب لمخاطبة الجماهير بعد أدائه اليمين

الدستورية.