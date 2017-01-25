اختراع طبي ثوري... آلة طابعة ثلاثية الأبعاد لجلد الإنسان

قامت مجموعة من العلماء في جامعة كارلوس الثالث في مدينة مدريد الإسبانية باختراع آلة طابعة ثلاثيّة الأبعاد (3D bioprinter) بإمكانها ابتكار جلد في المختبر مشابه لجلد الإنسان.

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ويستخدم هذا الجلد في عمليات الزرع للأشخاص الذين تعرّضوا للحروق بالإضافة إلى استخدامه لاختبار الأدوية الجديدة ومستحضرات التجميل بدلاً من اللجوء إلى الحيوانات المخبرية.

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ويتكوّن هذا الجلد من ثلاث طبقات مماثلة لتركيبة الجلد لدى الإنسان ويحتوي على البروتينات التي تعطي المرونة والقوة للجلد. إنّ الجلد الذي ستطبعه هذه الآلة الطابعة الثلاثيّة الأبعاد بهدف زرعه يجب

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أن يتكوّن من خلايا المريض نفسه كي لا يرفضه الجسم.