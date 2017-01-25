شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الجمعة 27 كانون الثاني
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
كلام الناس
06:30
كلام الناس
القائمة
صحة و تغذية
25 كانون الثاني 2017
 مشاركة
 مشاركة

اختراع طبي ثوري... آلة طابعة ثلاثية الأبعاد لجلد الإنسان

publishing date: 25/01/2017 10:25:44
episodes
اختراع طبي ثوري... آلة طابعة ثلاثية الأبعاد لجلد الإنسان
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

 قامت مجموعة من العلماء في جامعة كارلوس الثالث في مدينة مدريد الإسبانية باختراع آلة طابعة ثلاثيّة الأبعاد (3D bioprinter) بإمكانها ابتكار جلد في المختبر مشابه لجلد الإنسان.

الإعلان

ويستخدم هذا الجلد في عمليات الزرع للأشخاص الذين تعرّضوا للحروق بالإضافة إلى استخدامه لاختبار الأدوية الجديدة ومستحضرات التجميل بدلاً من اللجوء إلى الحيوانات المخبرية.

ويتكوّن هذا الجلد من ثلاث طبقات مماثلة لتركيبة الجلد لدى الإنسان ويحتوي على البروتينات التي تعطي المرونة والقوة للجلد. إنّ الجلد الذي ستطبعه هذه الآلة الطابعة الثلاثيّة الأبعاد بهدف زرعه يجب

أن يتكوّن من خلايا المريض نفسه كي لا يرفضه الجسم.

 
واستخدم العلماء آلة ثلاثية الأبعاد تسمح بإنتاج هذا الجلد بطريقة موحدة ومتطابقة وهي أقل تكلفة من الصناعة اليدوية لها.
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact