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25 كانون الثاني 2017
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صورة نادرة لطائر الرفراف تُكسب صاحبها جائزة "أفضل مصوّر"

publishing date: 25/01/2017 10:36:07
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صورة نادرة لطائر الرفراف تُكسب صاحبها جائزة &quot;أفضل مصوّر&quot;
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التقط المصوّر ماريو سيا صورة مميّزة لطائر الرفراف لحظة قيامه بالغطس داخل الماء بطريقة مستقيمة في بحيرة مع ضوء أزرق اللون خلفه.

 

ومن النادر الحصول على هذه اللقطة للطائر قبل لحظات من دخول الماء بسرعة 40 كلم بالساعة.

 
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ويظهر انعكاس الطائر على سطح المياه بطريقة خلابة من دون وجود أي أثر لرذاذ المياه المتطايرة.

 

وقال المصوّر إنه قضى حوالى 5 أشهر كما قام بأكثر من 5000 محاولة بهدف أخذ اللقطة المناسبة لهذا الطائر.

 

ومنح سيا جائزة أفضل مصوّر للحياة البرية لعام 2016 بالرغم من أنّ البعض اعتقد أن الصورة معدّلة باستخدام برنامج فوتوشوب.

 

وقال ماريو في مقابلة له إنّ سرعة الطائر الكبيرة تكاد تجعله غير مرئي للعين البشرية، الأمر الذي دفعه إلى استخدام الإضاءة بهدف تجميد الحركة وتسليط الضوء على الطائر.

 
وأضاف ماريو أن مراقبة الطائر وفهم سلوكه من العوامل الأساسيّة لتصوير هذه اللقطة المذهلة.
 
 
 
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