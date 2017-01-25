حسن خليل بعد الاجتماع الرباعي: نحن لسنا حلفا او جبهة ولدينا اتصالات مع الاطراف الآخرين

أكد وزير المالية علي حسن خليل بعد اجتماع عقد في بعبدا حول قانون الانتخاب ضم حسن خليل ووزير الخارجية جبران باسيل والنائب علي فياض ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري ان المجتمعين ليسوا حلفا او جبهة ولديهم اتصالات مع الاطراف الآخرين.

وأضاف:" من المبكر البحث برؤية موحدة او نهائية".

وشدد فياض على ان الاجتماع ليس اقصاءاً لأحد ولا طابع تحالفيا له ولكنه مجرد اطار للمتابعة ويهدف للتواصل مع الآخرين، معلنا ان الاجتماع المقبل بعد غد .