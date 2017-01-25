مئات العائلات تغادر مخيمات النازحين للعودة الى الموصل

أعلن مسؤولون عراقيون ان مئات العائلات النازحة من اهالي الموصل بدأت في العودة الى المدينة التي اعلن الثلاثاء تحرير احيائها الشرقية بالكامل بعد مئة يوم من المعارك.

وقال احد مسؤولي وزارة الهجرة والمهجرين في مخيم خازر الى الجنوب الشرقي من الموصل مصطفى حميد سرحان : "نأخذ الان 500 عائلة يمثلون 2700 شخص الى منازلهم المحررة، هذه اكبر دفعة تعود الى المدينة".

وافاد تقرير سابق لمنظمة الامم المتحدة ان 22 الفا على الاقل عادوا الى احيائهم من اصل اكثر من 180 الف شخص نزحوا بعد بدء الهجوم لاستعادة الموصل في 17 تشرين الاول.