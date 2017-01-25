حقائق مدهشة لا تعلمونها عن فيلم "Shades of Grey 50 "

تهاتف الملايين حول العالم منذ سنتين إلى صالات السينما لمشاهدة فيلم "50 Shades of Grey" بجزئه الأول واليوم ينتظر محبو السينما عرض الجزء الثاني منه تزامناً مع عيد العشاق هذا العام. في

هذا السياق، إليكم بعض المعلومات والحقائق المثيرة للاهتمام عن الفيلم والتي لم تعلموا بها من قبل:

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- شنت جمعية نسائية في بريطانيا حملة ضد الكتاب (الفيلم مقتبس عن رواية من 3 أجزاء للكاتبة E. L. James) فطلبت من الناس أن يجلبوا النسخ التي ابتاعوها بغية حرقها، لكن تمّ تقديم 24 كتابًا

فقط لذلك قررت السيدات استخدام اوراق الكتاب بدل المحارم في المرحاض.

- أبلغت المتاجر أن نسبة المبيعات ارتفعت بشكل كبير بعد نشر الكتاب.

- أعلنت دراسة أن مشاهدة الفيلم أو مطالعة الكتاب تُولّد عادات سيئة لدى الأشخاص مثل الإدمان على الكحول أو اختيار الشريك العنيف.

- أعلنت مقدمة البرامج الأميركية أوبرا وينفري أنّها من أشدّ المعجبين بهذا العمل كما قالت إنها قرأت كلّ أجزاء الكتاب.

- تم بيع أكثر من 100 مليون نسخة من الكتاب، وتخطت الأرقام كتاب هاري بوتر وتوايلايت.

- طُلب من الممثلة العالمية أنجيلينا جولي أن تقوم بإخراج الفيلم لكنها رفضت العرض.

- طلُب من الممثل جايمي دورنان أن يسير بطريقة مختلفة خلال تمثيل مشاهد الفيلم لكي تتماشى مع الشخصية التي يجسّدها.

- تعرّض الممثلون إلى بعض الإصابات خلال تصوير مشاهد الفيلم.

- اتّبع الممثل جايمي دورنان روتينًا قاسيًا فيما يتعلّق بالتدريبات البدنية قبل تصوير الفيلم.

- هناك صفحات خاصة ببطلي الفيلم على موقع التواصل الإجتماعي تويتر كما لديهما آلاف المتابعين.